Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Fahrerin leicht verletzt

Weimar (ots)

Ein Vorfahrtsfehler führte am Dienstag gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B85 bei Nohra. Eine 55-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Opel die B85 aus Richtung BAB 4 kommend in Richtung Nohra. An der Kreuzung zur Kreisstraße 503 übersah sie vermutlich, dass die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrtrichtung auf Rot umschaltete und sie wollte trotz Rotlicht die Kreuzung überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Sattelzug bei Lichtzeichen Grün auf der Kreisstraße 503 aus Richtung Gewerbegebiet kommend in die Kreuzung ein. Trotz Einleiten einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des Sattelzuges eine Kollision mit dem Pkw nicht verhindern. Die Fahrerin des Pkw Opel wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

