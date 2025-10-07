PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Kennzeichen am Auto

Weimar (ots)

Gestern Mittag wurde der PI Weimar ein Pkw gemeldet, der auf einem Parkplatz nördlich des Bahnhofes abgestellt wurde. Die hieran befindlichen Kennzeichen schienen nicht an den Wagen zu gehören. Diese Vermutung sollte sich bestätigen. Darüber hinaus konnten die Beamten den Besitzer des Fahrzeuges ermitteln. Der 51-Jährige ist den Beamten sehr gut bekannt; vor allem der Umstand, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wie der VW auf den Parkplatz kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der im Raum stehenden Straftaten des Weimarers wurde sein Auto samt der gefälschten Kennzeichen aber sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Jena
