Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall unter Alkohol

Apolda (ots)

Auch eine 17-jährige Apoldaerin verursachte in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Verkehrsunfälle. Bei dem einen Unfall kam es zu einem Zusammenstoß mit einem abgeparkten Fahrzeug, bei dem die Unfallverursacherin sich im Nachgang pflichtwidrig von Unfallort entfernte. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde durch die Polizei eingeleitet. Kurz darauf verursachte die 17-jährge einen weiteren Unfall, bei dem sie im Kreisverkehr Heidenberg mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Verursacherin mit knapp 1 Promille Atemalkohol fuhr und zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt, Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

