LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Seit Montag, den 06. August 2025, 10:30 Uhr wird der 62-jährige Jens Meng aus Weimar vermisst. Jens Meng ist 1,70m groß, schlank, hat kurze Haare und ist Brillenträger. Er trägt wahrscheinlich eine orange Jacke, einen gestreiften Pullover und Trekkingschuhe. Letztmalig wurde er am gestrigen Tag 10:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Wilhelm-Bock-Straße in Weimar-Schöndorf gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Vermutlich ist er fußläufig unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Jens Meng in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Jens Meng geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

