Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Unfallort geflohen

Weimar (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde ein in der Hegelstraße geparkter Citroen beschädigt. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass ein an dem Pkw vorbeifahrender anderer Wagen diesen touchierte und hierbei nicht ganz unerheblichen Sachschaden verursachte. Anstelle seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Unfall zu melden, verließ der Unfallfahrer aber den Ort des Geschehens. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung und Aufarbeitung wird der Unfallfahrer gesucht. Hinweise nimmt die PI Weimar entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

