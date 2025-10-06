LPI-J: Vom Unfallort geflohen
Weimar (ots)
Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde ein in der Hegelstraße geparkter Citroen beschädigt. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass ein an dem Pkw vorbeifahrender anderer Wagen diesen touchierte und hierbei nicht ganz unerheblichen Sachschaden verursachte. Anstelle seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Unfall zu melden, verließ der Unfallfahrer aber den Ort des Geschehens. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung und Aufarbeitung wird der Unfallfahrer gesucht. Hinweise nimmt die PI Weimar entgegen.
