Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in der Dornburger Str.

Jena (ots)

Am 04.10.25 ereignete sich in der Dornburger Str. ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Inspektionsdienst Jena erhielt gegen 10:15 Uhr Kenntnis über zwei Fahrzeuge, welche in der Dornburger Str. miteinander kollidierten. Die Unfallverursacherin fuhr hierbei von der Grundstückseinfahrt auf die Dornburger Str und schnitt der vorbeifahrenden Geschädigten die Vorfahrt. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Im weiteren Verlauf wurden die Unfallbeteiligten durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Die Geschädigte wurde mittels Rettungswagen zur medizinischen Abklärung in die Notaufnahme verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell