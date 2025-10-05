PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in der Dornburger Str.

Jena (ots)

Am 04.10.25 ereignete sich in der Dornburger Str. ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Inspektionsdienst Jena erhielt gegen 10:15 Uhr Kenntnis über zwei Fahrzeuge, welche in der Dornburger Str. miteinander kollidierten. Die Unfallverursacherin fuhr hierbei von der Grundstückseinfahrt auf die Dornburger Str und schnitt der vorbeifahrenden Geschädigten die Vorfahrt. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Im weiteren Verlauf wurden die Unfallbeteiligten durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Die Geschädigte wurde mittels Rettungswagen zur medizinischen Abklärung in die Notaufnahme verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 05.10.2025 – 10:52

    LPI-J: Polizei warnt vor Phishing: Täter erbeuten über 20.000 Euro

    Weimar (ots) - Am Samstag erstattete ein Mann Anzeige bei der Polizei in Weimar, da er Opfer eines Internetbetruges geworden ist. Der Geschädigte erhielt eine SMS, die als Nachricht seiner Bank getarnt war (sog. Phishing-SMS) und klickte auf einen darin enthaltenen Link. Dieser leitete ihn zu einer täuschend echt aussehenden Kopie der Bank-Website. Auf dieser gefälschten Seite gab der Mann seine Zugangsdaten für das ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 10:48

    LPI-J: Polizei stoppt manipuliertes Pedelec - mehrere Straftaten festgestellt

    Weimar (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizei Weimar am Freitagnachmittag in der Falkstraße in Weimar ein Fahrrad mit Elektroantrieb fest, das manipuliert war. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich. Das Fahrzeug wurde ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 10:43

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

    Weimar (ots) - Am Samstag, 04. Oktober, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Helmholtzstraße in Weimar gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in den Abendstunden zwischen 18:45 Uhr und 21:25 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten aus diesem Bargeld sowie Schmuck. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
