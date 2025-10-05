Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei warnt vor Phishing: Täter erbeuten über 20.000 Euro

Weimar (ots)

Am Samstag erstattete ein Mann Anzeige bei der Polizei in Weimar, da er Opfer eines Internetbetruges geworden ist. Der Geschädigte erhielt eine SMS, die als Nachricht seiner Bank getarnt war (sog. Phishing-SMS) und klickte auf einen darin enthaltenen Link. Dieser leitete ihn zu einer täuschend echt aussehenden Kopie der Bank-Website. Auf dieser gefälschten Seite gab der Mann seine Zugangsdaten für das Online-Banking ein. Anschließend kontaktierten vermeintliche Mitarbeiter der Bank den Geschädigten telefonisch und verwickelten diesen in ein Gespräch in dessen Verlauf weitere persönliche Informationen preisgegeben wurden. Auf Grundlage dieser Daten gelang es den Betrügern, mehrere Transaktionen vom Konto des Geschädigten vorzunehmen. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass Bankinstitute niemals per Telefon nach Passwörtern oder anderen sensiblen Daten fragen. SMS, Nachrichten oder E-Mails, die eine Dringlichkeit suggerieren und zu sofortigen Handlungen auffordern, sollten mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Bevor ein Link angeklickt wird, sollte zunächst der Absender sorgfältig überprüft werden. Die betreffende Website ist zudem auf die korrekte Schreibweise der Webadresse, das Vorhandensein eines gültigen SSL-Zertifikats sowie auf verdächtige Inhalte oder ungewöhnliche Aufforderung hin zu prüfen. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte Ihre Bank über die Ihnen vertrauten Kommunikationswege.

