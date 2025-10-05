LPI-J: Abgeparkter Transporter verursacht Totalschaden
Apolda (ots)
Am 03.10.2025 um 03:58 Uhr kam es in Apolda in der Dornburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Mercedes Sprinter rollte gegen einen ebenfalls abgeparkten VW Touareg. Der Kleintransporter trug Schäden von ca. 5.000 Euro davon. An dem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro.
