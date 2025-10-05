PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgeparkter Transporter verursacht Totalschaden

Apolda (ots)

Am 03.10.2025 um 03:58 Uhr kam es in Apolda in der Dornburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Mercedes Sprinter rollte gegen einen ebenfalls abgeparkten VW Touareg. Der Kleintransporter trug Schäden von ca. 5.000 Euro davon. An dem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

