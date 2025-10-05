PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Ausflug endet zu Fuß

Apolda (ots)

Am 05.10.2025, gegen 02:20 Uhr, wurde im Bereich Pfiffelbach ein 55 Jahre alter Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war auf seinem Pedelec unterwegs. Dieses hatte er technisch so verändert, dass es einer anderen Fahrzeugklasse entsprach. Den nun erforderlichen Führerschein besaß er jedoch nicht. Genauso fehlte die erforderliche Versicherung. Weiterhin stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen.

Der Mann war in Begleitung eines 41-jährigen Mannes. Dieser fuhr ebenfalls mit einem Pedelec. Dieses war technisch zwar in Ordnung, wurde jedoch zuvor in Sachsen als gestohlen gemeldet.

Beide Räder wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

