Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht mehr fahrbereit nach Auffahrunfall

Stadtroda/Hermsdorf (ots)

Auf Grund des Staugeschehens auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden mussten Autofahrer am Freitag erhebliche Geduld aufbringen und auf die Nebenstraßen ausweichen. So fuhr auch eine 60-Jährige mit ihrem Opel auf der L 1076 von Mörsdorf in Richtung St. Gangloff. In einem Waldgebiet bemerkte sie nicht, dass der Verkehr vor ihr stockte, und sie fuhr auf den vorausfahrenden BMW eines 54-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin musste sich schließlich um die Bergung ihres Pkw kümmern. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

