LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 04.10.2025 in Weimar

Am 04.10.2025 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz zur Absicherung von angemeldeten Versammlungen in Weimar durch.

Thematisch bezogen sich die Versammlungen jeweils auf eine kritische Auseinandersetzung zu politischen und gesellschaftlichen Themen.

Die LPI Jena handelte dabei mit dem Ziel, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu schützen sowie die erlassenen, versammlungsrechtlichen Auflagen durchzusetzen. An der Versammlung mit dem Motto "Das große Treffen der Bundesstaaten ...", die auf dem Platz der Demokratie begann, sind in der Spitze circa 650 Teilnehmer gezählt worden. Der angekündigte Aufzug verlief ohne Vorkommnisse. Der Gegenprotest fand mit circa 350 Personen statt. Insgesamt sind bei dem Einsatzgeschehen vier Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit erfasst worden, bei denen es sich um Verstöße nach dem Versammlungsgesetz handelt.

Zur Einsatzbewältigung erhielt die LPI Jena Unterstützung aus der Bereitschaftspolizei und anderen Thüringer Polizeibehörden.

