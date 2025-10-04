LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter

Jena (ots) - Am 03.10 erhielt der ID Jena Kenntnis über eine ältere Dame, welche Opfer eines Trickbetruges wurde. Sie wurde in den Abendstunden des 02.10 von einem vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Dieser Informierte die Geschädigte, dass ihre Tochter durch einen Verkehrsunfall verletzt wurde. Für weitere Maßnahmen sollte die ältere Dame eine Kaution für ihre Tochter übergeben. Dies tat die ...

