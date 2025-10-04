LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter
Jena (ots)
In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde eine E-Scooter-Fahrerin einer Verkehrskontrolle in der Otto-Schott-Straße durch die Polizei unterzogen. Hierbei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille. Die Polizeibeamten nahmen eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige auf. Die 29-Jährige erwartet neben einer Geldbuße und einem Punkteeintrag ebenfalls ein Fahrverbot von einem Monat.
