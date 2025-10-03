Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Psychisch auffällige Person in Wenigenjena

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.10 erhielt der Inspektionsdienst Jena mehrere Anrufe über eine männliche Person, die hilflos im Bereich Jena-Ost umherirrt. Die Streifenbesatzungen des ID Jena prüften den Sachverhalt. Hierbei konnte ein 34-Jähriger Mann in einer Gartenparzelle festgestellt werden. Dieser randalierte bei Eintreffen der Kräfte. Im weiteren Verlauf konnte bei der betroffenen Person eine Drogenintoxikation festgestellt werden. Zudem zerstörte der Betroffene die Hecke eines Gartengrundstückes. Folgend wurde die Person mittels Rettungskräfte in die hiesige Notaufnahme des Uniklinikums verbracht. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell