Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstes Mädchen gefunden

Weimar (ots)

Die seit Mittwoch, den 01.10.2025, vermisste 17-Jährige aus Weimar konnte am heutigen Tage wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

