LPI-J: Vermisstes Mädchen gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schkölen: Am frühen Donnerstagmorgen informierte ein Anwohner aus der Mönchsbachstraße, dass seine Hausfassade beschmiert wurde. Augenscheinlich warf ein Unbekannter einen Beutel mit roter Farbe gegen die Hauswand und entfernte sich unerkannt. Die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Tat und dem oder den Tätern dauern an.

