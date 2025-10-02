LPI-J: Vermisstes Mädchen gefunden
Weimar (ots)
Die seit Mittwoch, den 01.10.2025, vermisste 17-Jährige aus Weimar konnte am heutigen Tage wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.
