PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt

Apolda (ots)

Bei einer Personenkontrolle fanden Polizeibeamte der PI Apolda im Rucksack eines 38-jährigen Apoldaers ein Cliptütchen mi Crystal Meth. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:30

    LPI-J: Farbbeutelwurf an Hausfassade

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schkölen: Am frühen Donnerstagmorgen informierte ein Anwohner aus der Mönchsbachstraße, dass seine Hausfassade beschmiert wurde. Augenscheinlich warf ein Unbekannter einen Beutel mit roter Farbe gegen die Hauswand und entfernte sich unerkannt. Die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Tat und dem oder den Tätern dauern an. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:30

    LPI-J: Schlägerei vor Schnellrestaurant

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Petersberg: Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen meldete ein Zeuge am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, waren die gemeldeten Protagonisten jedoch nicht mehr vor Ort. Laut dem Zeugen gerieten zwei Gruppierungen, bestehend aus einmal fünf und einmal vier Personen, aus ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:30

    LPI-J: Plötzlich auf Gehweg gefahren

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Mittwochmittag befuhr eine 69-Jährige mit ihrem Opel die Rudolstädter Straße. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie mit ihrem Fahrzeug kurzzeitig von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg. Auf diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 50-jährige Radfahrerin in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Um eine Kollision zu vermeiden, startete die Zweiradfahrerin ein Ausweichmanöver und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren