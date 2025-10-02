LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt
Apolda (ots)
Bei einer Personenkontrolle fanden Polizeibeamte der PI Apolda im Rucksack eines 38-jährigen Apoldaers ein Cliptütchen mi Crystal Meth. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.
