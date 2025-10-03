Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger treiben ihr Unwesen

Jena (ots)

Am 03.10 erhielt der ID Jena Kenntnis über eine ältere Dame, welche Opfer eines Trickbetruges wurde. Sie wurde in den Abendstunden des 02.10 von einem vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Dieser Informierte die Geschädigte, dass ihre Tochter durch einen Verkehrsunfall verletzt wurde. Für weitere Maßnahmen sollte die ältere Dame eine Kaution für ihre Tochter übergeben. Dies tat die Geschädigte. Sie übergab dem Täter in Summe 135.000EUR in Bar. Anschließend entfernte sich der Täter von der Wohnanschrift. Die Polizei weist ausdrücklich zur Sensibilisierung in diesem Zusammenhang nochmals auf das Kriminalitätsphänomen "Trickbetrug falscher Polizeibeamter" hin. Sollten sie einen verdächtigen Anruf erhalten, so melden sie sich bitte stets unter 03641-810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell