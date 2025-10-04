Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Biertischgarnituren entwendet und Zelte beschmiert

Jena (ots)

Die am Samstag und Sonntag in Jena stattfindende Anime & Manga-Veranstaltung "JenaCo" erweckte bereits in den ersten Stunden des Beginns Aufsehen, da Polizeikräfte vor Ort eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufnahmen. Dabei hatten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr an den Veranstaltungszelten ihr Unwesen getrieben. Es wurde eine Zeltwand mit acht Meter Länge sowie mehrere Biertischgarnituren entwendet. Weiterhin brachten die unbekannten Täter ein schwarzes Graffito an eine Zeltinnenwand an, welches offensichtlich die Antipathie gegenüber der Veranstaltung bekunden soll. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

