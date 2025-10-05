Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über die Stränge geschlagen

Eisenberg/Stadtroda (ots)

Am Donnerstag und Freitag hatten es Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland erneut mit einem 55-jährigen aus dem Saale-Holzland-Kreis zu tun. Jeweils stark alkoholisiert, fiel er zunächst in den Abendstunden bei einem Discounter auf. Hier zerschlug er zunächt eine Bierflasche und weigerte sich folglich wieder Ordnung herzustellen. Vielmehr trieb er es auf die Spitze und bedrohte einen Passanten mit einer Metallstange. Die eingesetzten Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus, dem er nicht nachkam. Daraufhin wurde er durch einen hinzugerufenen Notarzt in eine Fachklinik eingewiesen, wo er über Nacht blieb. Kaum hatte er diese verlassen, begab er sich am Freitag auf eine Veranstaltung im Bereich Stadtroda. Dort konsumierte er wiederum reichlich Alkohol. Die Polizei musste schließlich abends erneut anrücken, nachdem er ein Tankstellengelände trotz mehrfacher Aufforderung nicht verließ. Die Folgenacht verbrachte er dieses Mal allerdings nicht in der Fachklinik, sondern in den Gewahrsamsräumen der örtlichen Polizei.

