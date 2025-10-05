PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über die Stränge geschlagen

Eisenberg/Stadtroda (ots)

Am Donnerstag und Freitag hatten es Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland erneut mit einem 55-jährigen aus dem Saale-Holzland-Kreis zu tun. Jeweils stark alkoholisiert, fiel er zunächst in den Abendstunden bei einem Discounter auf. Hier zerschlug er zunächt eine Bierflasche und weigerte sich folglich wieder Ordnung herzustellen. Vielmehr trieb er es auf die Spitze und bedrohte einen Passanten mit einer Metallstange. Die eingesetzten Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus, dem er nicht nachkam. Daraufhin wurde er durch einen hinzugerufenen Notarzt in eine Fachklinik eingewiesen, wo er über Nacht blieb. Kaum hatte er diese verlassen, begab er sich am Freitag auf eine Veranstaltung im Bereich Stadtroda. Dort konsumierte er wiederum reichlich Alkohol. Die Polizei musste schließlich abends erneut anrücken, nachdem er ein Tankstellengelände trotz mehrfacher Aufforderung nicht verließ. Die Folgenacht verbrachte er dieses Mal allerdings nicht in der Fachklinik, sondern in den Gewahrsamsräumen der örtlichen Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 18:14

    LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 04.10.2025 in Weimar

    Jena (ots) - Am 04.10.2025 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz zur Absicherung von angemeldeten Versammlungen in Weimar durch. Thematisch bezogen sich die Versammlungen jeweils auf eine kritische Auseinandersetzung zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Die LPI Jena handelte dabei mit dem Ziel, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 14:28

    LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter

    Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde eine E-Scooter-Fahrerin einer Verkehrskontrolle in der Otto-Schott-Straße durch die Polizei unterzogen. Hierbei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille. Die Polizeibeamten nahmen eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige auf. Die 29-Jährige erwartet neben einer Geldbuße und einem Punkteeintrag ebenfalls ein Fahrverbot von einem Monat. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 14:28

    LPI-J: Biertischgarnituren entwendet und Zelte beschmiert

    Jena (ots) - Die am Samstag und Sonntag in Jena stattfindende Anime & Manga-Veranstaltung "JenaCo" erweckte bereits in den ersten Stunden des Beginns Aufsehen, da Polizeikräfte vor Ort eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufnahmen. Dabei hatten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr an den Veranstaltungszelten ihr Unwesen getrieben. Es wurde eine Zeltwand mit acht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren