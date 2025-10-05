Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Kahla (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 03. zum 04.10. unberechtigten Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in Kahla, Bereich Bahnhofstraße. Hier hatten sie es ausschließlich auf Bargeld und mehrere Schlüssel abgesehen.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der wende sich bitte unter Nennung des Aktenzeichen ST/0258681/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Holzland.

