LPI-J: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Am 02.10.2025 konnte in den Nachmittagsstunden bei einer verdächtigen Person in Apolda Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 48 Jahre alte Deutsche war in der Liebknechtstraße mit mehreren Gramm Methamphetamin unterwegs.
Mit selbiger Substanz wurde zudem am 04.10.2025 abends ein 38-jähriger am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda erwischt.
