LPI-J: Urkundenfälschung und Drogenfund
Apolda (ots)
Am 03.10.2025, um 15:45 Uhr, wurde ein 36 Jahre alter Mann an einem Pkw Renault Clio in der Stobraer Straße in Apolda festgestellt. An dem Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Bei der weiteren Prüfung konnte in mehrere Tütchen verpacktes Methamphetamin aufgefunden werden, welches im Radbereich versteckt war. Der Fahrer verneinte einen Bezug zu dem Fahrzeug. Die spätere Durchsuchung erbrachte jedoch ein gegenteiliges Ergebnis.
