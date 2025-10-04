Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken einen Unfall verursacht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025 gegen 22:15 Uhr, verursachte ein 41-jähriger Autofahrer aus der Stadt Pirmasens einen Verkehrsunfall in der Brunnengasse mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Einparken einen Opel Corsa. Das Geschehen wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher den Audi-Fahrer beschreiben konnte und in seine Wohnung verschwinden sah. Die Polizeibeamten konnten den verantwortlichen Fahrer wenig später stark alkoholisiert in seiner Wohnung antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein si-chergestellt. Auf den Fahrer kommen nun Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Straßenverkehrsgefährdung zu. |pips

