Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener pöbelt und leistet Widerstand

Pirmasens (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, den 03.10.2025 um kurz vor 16 Uhr, wurde die Polizei gerufen um einen pöbelnden Kneipengast im Berliner Ring des Platzes zu verweisen. Der Mann war derart alkoholisiert, dass er sich unmittelbar mit den eingetroffenen Beamten anlegte. Da er zunehmend aggressiver wurde und sich mit geballter Faust vor die Beamten stellte, musste der 36-jährige Mann aus dem Kreis Südwestpfalz zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille, woraufhin dieser ins Krankenhaus verbracht wurde. Der Mann muss sich nach seiner Ausnüchterung nun wegen Widerstands bzw. tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. |pips

