Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

Weimar (ots)

Am Samstag, 04. Oktober, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Helmholtzstraße in Weimar gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in den Abendstunden zwischen 18:45 Uhr und 21:25 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten aus diesem Bargeld sowie Schmuck. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Umgebung der Helmholtzstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Weimar unter 03643 882-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

