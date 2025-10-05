PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Polizei stoppt manipuliertes Pedelec - mehrere Straftaten festgestellt

Weimar (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizei Weimar am Freitagnachmittag in der Falkstraße in Weimar ein Fahrrad mit Elektroantrieb fest, das manipuliert war. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Manipulation von elektrisch angetriebenen Fahrräder sowie das Fahren unter Drogeneinfluss erhebliche Risiken für die Verkehrssicherheit darstellen. Führt die Manipulation von Elektrofahrrädern dazu, dass deren Höchstgeschwindigkeit über die gesetzlich zulässigen 25 km/h hinaus erhöht wurde, gelten diese rechtlich als Kraftfahrzeuge. Dies zieht strengere Vorschriften nach sich, insbesondere in Bezug auf Versicherungspflicht und die notwendige Fahrerlaubnis. Hinzu kommt, dass auch das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss wie bei anderen Kraftfahrzeugen straf- und bußgeldrechtlich verfolgt wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

