Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonnen

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in der Weimarer Nordvorstadt zu mehreren Mülltonnennbränden. Ein nicht bekannter Täter entzündete mehrere Mülltonnen und einen Altkleidercontainer. Feuerwehr und Polizei befanden sich zum Löschen der Tonnen im Einsatz. In Summe wurden durch die Brände eine Papiermülltonne, ein Altkleidercontainer und sechs anderweitige Mülltonnen zerstört oder durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000,- EUR. Gefahren durch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser oder ähnliches gab es allerdings nicht. Die PI Weimar ist auf der Suche nach Zeugen, die zwischen 3:00 und 4:00 Uhr in den Straßenzügen Meyer-, Brehme- und Brennerstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit den Brandlegungen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

