Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustelle heimgesucht

Kahla (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde eine Baustelle in Kahla das Ziel von Dieben. Die Langfinger suchten den Abstellort der Baumaschinen auf und machten sich an den Gerätschaften zu schaffen. Schließlich wurden Stromverteiler, Kabel, Scheinwerfer sowie eine Pumpe im Gesamtwert von ca. 1000 Euro entwendet Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

