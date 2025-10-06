Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall auf der Autobahn und Gewahrsam nach Störung der Schützenproklamation

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/ Großrinderfeld: Unfall durch Aquaplaning

Wohl weil ein 42-jähriger Autofahrer die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs nicht an die regennasse Fahrbahn anpasste, kam es am Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld zu einem Verkehrsunfall. Der Mann war in seinem Mercedes gegen 19:30 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als das Auto aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Der Wagen wurde daraufhin abgewiesen, schleuderte über die Autobahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Mercedes blieb schließlich mit Totalschaden auf der linken Spur stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 15.000 Euro.

Niederstetten: Gewahrsam nach Störung der Schützenproklamation

Ein 50-Jähriger musste die Nacht auf Sonntag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Bad Mergentheim verbringen, nachdem er am Samstagabend mehrfach Feierlichkeiten in Niederstetten störte. Während der Schützenproklamation in der Albert-Sammt-Straße störte der Mann die Veranstaltung mehrfach durch lautes Geschrei und versetzte die Anwesenden mit einem mitgeführten Elektroschockgerät in Angst. Er verletzte außerdem eine anwesende Person mit einem Fußtritt in den Unterleib. Eine eintreffende Polizeistreife verhängte zunächst einen Platzverweis und begleitete den 50-Jährigen nach Hause. Nachdem dieser aber wenige Minuten später erneut vor dem Rathaus erschien, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und bedrohte die Beamten. Er wurde daraufhin aufs Polizeirevier gebracht, wo er die nächsten Stunden in Ruhe über sein Auftreten bei der Schützenproklamation nachdenken konnte. Er wurde am nächsten Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell