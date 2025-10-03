Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Neckarsulm: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Heilbronn (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit geschätzem Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, bei welchem sich der Unfallverursacher unerkannt aus dem Staub machte. Die Fahrerin eines schwarzen Audi Q3 wollte vom Parkplatz des Einkaufszentrums nach links auf die Hohenloher Straße einbiegen. Aus Richtung Kreisel befuhr ein Pkw zunächst die Rechtsabbiegerspur in Richtung Parkplatz Einkaufszentrum. Nachdem die Audifahrerin eingefahren war, änderte der Pkw kurz vor seinem Abbiegen die Fahrtrichtung, fuhr weiter auf der Hohenloher Straße und kollierte im Einmündungsbereich mit dem Audi. Hierbei wurden Teile der Frontverkleidung abgerissen. Nachdem der Pkw zunächst kurz im Bereich der Unfallstelle gehalten hatte, entfernte er sich unvermittelt unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um einen grauen Mercedes mit Teilkennzeichen "UH" für Unstrut-Hainich-Kreis gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter 07134 9920 zu melden.

