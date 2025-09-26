LPI-SHL: E-Bike entwendet
Schmalkalden (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am 19.09.2025 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr E-Bike der Marke "Bergamount", dass an einem Unterstand im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Kasseler Straße in Schmalkalden abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des grauen Rades geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe es Aktenzeichens 0251198/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell