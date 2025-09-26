LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Ein Zeuge konnte Donnerstagabend beobachten, wie zwei Männer an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Naumannstraße in Suhl testeten, ob sich diese öffnen lassen. Bei einem Auto war das Fenster nicht komplett geschlossen und so gelang es den beiden, die Scheibe weiter aufzudrücken, ins Innere des Pkw zu greifen und das Handschuhfach zu durchwühlen. Plötzlich brachen die Männer ab und rannten davon. Die inzwischen alarmierte Polizei konnte die 25 und 26 ...

