LPI-SHL: 5 Schwerverletzte

Meiningen (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Leipziger Straße in Welkershausen. Aus ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Citroen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 51 Jahre alten Frau zusammen. Der VW wurde nach dem Zusammenstoß noch gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun geschleudert. Bei dem Unfall verletzten sich 5 Personen, darunter zwei Kinder im Alter von 10 Jahren schwer. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

