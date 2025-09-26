LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 30-jährigen Autofahrer in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
