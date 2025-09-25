Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erhöhter Wildwechsel Landstraße zwischen Suhl und Hirschbach

Suhl (ots)

Auf der Landstraße zwischen Suhl und Hirschbach kam es in den letzten Tagen zu mehreren Verkehrsunfällen mit wechselndem Wild. Teilweise ereignete sich dabei erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer generell und vor allem an dieser Strecke um besondere Obacht. Fahren Sie aufmerksam! Seien Sie bremsbereit! Lassen Sie sich nicht ablenken! Falls sich eine Kollision mit Wild nicht verhindern lässt, weichen Sie nicht aus! Dadurch können Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden und Sie gefährden sich unkalkulierbar!

