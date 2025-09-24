PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem Fahrrad gegen Pkw

Schleusingen (ots)

Gegen 10:20 Uhr kam es am Dienstag in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer war zuvor entgegen der Einbahnstraße unterwegs und verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes am Handgelenk. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Weiterhin entstanden sowohl am Pkw als auch am Fahrrad Sachschäden. Gegen den Radfahrer leiteten die Bematen ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 12:13

    LPI-SHL: Dopplet hält besser

    Hildburghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein Kleinunfall. Ein 68-jähriger VW-Fahrer kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei, wollte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und kollidierte erneut beim Ausparkversuch mit dem immer noch an gleicher Stelle stehenden Opel. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:45

    LPI-SHL: Zusammenstoß mit Hirschkuh

    Suhl (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Hirschkuh kam es am gestrigen Nachmittag zwischen Hirschbach und der Anschlussstelle zur BAB 73 Suhl-Friedberg. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand massiver Schaden, sodass eine weiterfahrt nicht mehr möglich war. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:48

    LPI-SHL: Gegenverkehr übersehen

    Kaltensundheim (ots) - Am 23.09.2025 um 07.50 Uhr ereignete sich in Kaltensundheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Die Fahrerin eines Pkw Opel beabsichtigte in der Mittelsdorfer Straße nach links abzubiegen und übersah hierbei den im Gegenverkehr befindlichen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren