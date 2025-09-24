LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem Fahrrad gegen Pkw
Schleusingen (ots)
Gegen 10:20 Uhr kam es am Dienstag in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer war zuvor entgegen der Einbahnstraße unterwegs und verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes am Handgelenk. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Weiterhin entstanden sowohl am Pkw als auch am Fahrrad Sachschäden. Gegen den Radfahrer leiteten die Bematen ein Ermittlungsverfahren ein.
