LPI-SHL: Zusammenstoß mit Hirschkuh

Suhl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Hirschkuh kam es am gestrigen Nachmittag zwischen Hirschbach und der Anschlussstelle zur BAB 73 Suhl-Friedberg. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand massiver Schaden, sodass eine weiterfahrt nicht mehr möglich war. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

