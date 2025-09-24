LPI-SHL: Zusammenstoß mit Hirschkuh
Suhl (ots)
Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Hirschkuh kam es am gestrigen Nachmittag zwischen Hirschbach und der Anschlussstelle zur BAB 73 Suhl-Friedberg. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand massiver Schaden, sodass eine weiterfahrt nicht mehr möglich war. Personen wurden nicht verletzt.
