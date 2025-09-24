LPI-SHL: Dopplet hält besser

Kaltensundheim (ots) - Am 23.09.2025 um 07.50 Uhr ereignete sich in Kaltensundheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Die Fahrerin eines Pkw Opel beabsichtigte in der Mittelsdorfer Straße nach links abzubiegen und übersah hierbei den im Gegenverkehr befindlichen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

