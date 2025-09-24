LPI-SHL: Dopplet hält besser
Hildburghausen (ots)
Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein Kleinunfall. Ein 68-jähriger VW-Fahrer kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei, wollte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und kollidierte erneut beim Ausparkversuch mit dem immer noch an gleicher Stelle stehenden Opel.
