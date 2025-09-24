PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dopplet hält besser

Hildburghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein Kleinunfall. Ein 68-jähriger VW-Fahrer kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei, wollte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und kollidierte erneut beim Ausparkversuch mit dem immer noch an gleicher Stelle stehenden Opel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

