Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger verletzt

Wenden (ots)

Am Mittwoch (10. September) ereignete sich um 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Rothemühle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 62-jährige Autofahrerin von der "Heider Straße" in die "Kölner Straße" einbiegen. Zunächst musste sie jedoch im Einmündungsbereich verkehrsbedingt hinter einem Omnibus halten. Beim Anfahren stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen 70-jährigen Fußgänger, der die "Heider Straße" queren wollte. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.

