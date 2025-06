POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mackenbach (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Einbrecher in Mackenbach aus. Die Diebe öffneten bei einem Einfamilienhaus in der Straße "Rodenbacher Weg" gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Dort durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten letztendlich mehrere Wertgegenstände. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen, hinterließen am Tatort aber eine mitgebrachte Leiter. ...

