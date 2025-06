POL-PPWP: Auseinandersetzung führt zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag zwei Fahrzeuge der Marke Audi Audis in Weilerbach gestohlen. Die Täter stahlen kurz vor ein Uhr einen grauen Audi S7 aus der Straße "Am Hochrain". Am Freitagmorgen meldete sich dann der Besitzer eines Audi S4 aus der Straße "Zum Geisrech". Auch dieser Wagen wurde in der Nacht entwendet. Zeugen, denen die Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

