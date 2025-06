Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Mackenbach (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Einbrecher in Mackenbach aus.

Die Diebe öffneten bei einem Einfamilienhaus in der Straße "Rodenbacher Weg" gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Dort durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten letztendlich mehrere Wertgegenstände. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen, hinterließen am Tatort aber eine mitgebrachte Leiter.

Im Anwesen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Der Einbruch wurde erst nachträglich bemerkt und dürfte sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei dem Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369 13312 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|re

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell