Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schnellimbiss

Olpe (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (10. September) in einen Schnellimbiss an der "Bruchstraße" in Olpe eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens. Aus dem Lokal wurde ein Tresor entwendet, in dem sich ein dreistelliger Eurobetrag befand. Der Sachschaden wurde ebenfalls auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

