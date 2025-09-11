POL-OE: Einbruch in Schnellimbiss

Finnentrop (ots) - Eine 24-jährige Pedelecfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße" in Finnentrop am Freitagmorgen (5. September) leicht verletzt. Die junge Frau hatte gegen 5:45 Uhr offenbar beim Wechsel von der Straße auf den Gehweg an der Gehsteigkante die Kontrolle über ihr Bike verloren und war gestürzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

