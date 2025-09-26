PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldeung "Millionenschaden nach Brand"

Hildburghausen (ots)

Die Ermittlungen zum Brand in einer Lagerhalle einer Firma in der Straße "Langer Steg" in Hildburghausen am 18.09.2025 sind abgeschlossen. Um herauszufinden, warum sich das Feuer entwickelte und es zu diesem Millionenschaden kam, wurde ein externer Gutachter beauftragt. Dieser stellte einen technische Ursache fest.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 07:32

    LPI-SHL: Erhöhter Wildwechsel Landstraße zwischen Suhl und Hirschbach

    Suhl (ots) - Auf der Landstraße zwischen Suhl und Hirschbach kam es in den letzten Tagen zu mehreren Verkehrsunfällen mit wechselndem Wild. Teilweise ereignete sich dabei erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer generell und vor allem an dieser Strecke um besondere Obacht. Fahren Sie aufmerksam! Seien Sie ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:33

    LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem Fahrrad gegen Pkw

    Schleusingen (ots) - Gegen 10:20 Uhr kam es am Dienstag in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer war zuvor entgegen der Einbahnstraße unterwegs und verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes am Handgelenk. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Weiterhin entstanden sowohl am Pkw als auch am Fahrrad Sachschäden. Gegen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:13

    LPI-SHL: Dopplet hält besser

    Hildburghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein Kleinunfall. Ein 68-jähriger VW-Fahrer kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei, wollte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und kollidierte erneut beim Ausparkversuch mit dem immer noch an gleicher Stelle stehenden Opel. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren