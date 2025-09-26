LPI-SHL: Ergänzungsmeldeung "Millionenschaden nach Brand"
Hildburghausen (ots)
Die Ermittlungen zum Brand in einer Lagerhalle einer Firma in der Straße "Langer Steg" in Hildburghausen am 18.09.2025 sind abgeschlossen. Um herauszufinden, warum sich das Feuer entwickelte und es zu diesem Millionenschaden kam, wurde ein externer Gutachter beauftragt. Dieser stellte einen technische Ursache fest.
