PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lasermessgerät entwendet

Quirla (ots)

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein bislang noch unbekannter Täter am Montagmorgen und entwendete ein teures Lasermessgerät. Dieses wurde bei Straßenarbeiten in der Ortslage Quirla verwendet, jedoch in der Zeit zwischen 09:00 - 09:30 Uhr unbeaufsichtigt im Baustellenbereich abgestellt. Der Unbekannte nahm bei laufendem Betrieb das Gerät an sich und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise zum Auffinden des ca. 20.000 Euro teuren Diebesgut

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:00

    LPI-J: Vom Unfallort geflohen

    Weimar (ots) - Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde ein in der Hegelstraße geparkter Citroen beschädigt. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass ein an dem Pkw vorbeifahrender anderer Wagen diesen touchierte und hierbei nicht ganz unerheblichen Sachschaden verursachte. Anstelle seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Unfall zu melden, verließ der Unfallfahrer aber den Ort des Geschehens. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung und Aufarbeitung wird ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:00

    LPI-J: Brennende Mülltonnen

    Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in der Weimarer Nordvorstadt zu mehreren Mülltonnennbränden. Ein nicht bekannter Täter entzündete mehrere Mülltonnen und einen Altkleidercontainer. Feuerwehr und Polizei befanden sich zum Löschen der Tonnen im Einsatz. In Summe wurden durch die Brände eine Papiermülltonne, ein Altkleidercontainer und sechs anderweitige Mülltonnen zerstört oder durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 06:00

    LPI-J: Aktionswoche Taschendiebstahl in der Landespolizeiinspektion Jena

    Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots) - In der Zeit vom 06.10.2025 bis 10.10.2025 findet die bundesweite Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten statt. Auch die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Jena nehmen an dieser Kampagne teil und werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren