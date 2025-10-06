LPI-J: Lasermessgerät entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in der Weimarer Nordvorstadt zu mehreren Mülltonnennbränden. Ein nicht bekannter Täter entzündete mehrere Mülltonnen und einen Altkleidercontainer. Feuerwehr und Polizei befanden sich zum Löschen der Tonnen im Einsatz. In Summe wurden durch die Brände eine Papiermülltonne, ein Altkleidercontainer und sechs anderweitige Mülltonnen zerstört oder durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ...

