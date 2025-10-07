LPI-J: Nichts daraus gelernt

Quirla (ots) - Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein bislang noch unbekannter Täter am Montagmorgen und entwendete ein teures Lasermessgerät. Dieses wurde bei Straßenarbeiten in der Ortslage Quirla verwendet, jedoch in der Zeit zwischen 09:00 - 09:30 Uhr unbeaufsichtigt im Baustellenbereich abgestellt. Der Unbekannte nahm bei laufendem Betrieb das Gerät an sich und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer ...

