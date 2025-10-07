PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nichts daraus gelernt

Apolda (ots)

Gleich zwei Mal wurde ein 18-jähriger aus Bad Sulza im Laufe des Montags, mit seinem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, trotzdem nutze er das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum. Nun kommen zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

