LPI-J: Nichts daraus gelernt
Apolda (ots)
Gleich zwei Mal wurde ein 18-jähriger aus Bad Sulza im Laufe des Montags, mit seinem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, trotzdem nutze er das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum. Nun kommen zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.
