LPI-J: Beim Einparken angeeckt
Weimar (ots)
Augenscheinlich beim rückwärtigen Einparkgen touchierte der Fahrer eines Dodges einen Hyundai. Der Hyundai stand auf einem Parkplatz in Weimar West als der Dodge zwischen Sonntagabend und Montagmorgen neben diesem geparkt wurde. Der Fahrer des Dodges konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden, so dass die näheren Umstände des Unfalls noch nicht abschließend geklärt werden konnten.
