LPI-J: Beim Einparken angeeckt

Apolda (ots) - Auch eine 17-jährige Apoldaerin verursachte in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Verkehrsunfälle. Bei dem einen Unfall kam es zu einem Zusammenstoß mit einem abgeparkten Fahrzeug, bei dem die Unfallverursacherin sich im Nachgang pflichtwidrig von Unfallort entfernte. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde durch die Polizei eingeleitet. Kurz darauf verursachte die 17-jährge einen weiteren ...

mehr