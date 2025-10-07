LPI-J: Einbruch in Garage
Weimar (ots)
Im Verlauf der vergangenen Woche wurde in Weimar Nord eine Garage aufgebrochen. Möglicherweise wurde der Täter bei seiner Tatausführung unterbrochen. Es wurden zwar bereits mehrere Werkzeuge bereit gelegt, aber noch nicht abgeholt, so dass bisher lediglich Sachschaden entstand.
