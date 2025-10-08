Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Hermsdorf (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr eskalierte der schlichte Einkauf zweier gestandener Männer völlig. So befuhr ein 71-jähriger mit seinem Pkw den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf, während ein 61-jähriger gerade auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug war und hierbei die Straße ordnungsgemäß querte. Der Fahrzeugführer echauffierte sich hierüber derart, dass er nach einem kurzen Wortgefecht auf den Fußgänger zufuhr. Schließlich schob er den völlig verdutzten Mann mit Schrittgeschwindigkeit vor sich her, bis dieser zu Boden fiel und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Völlig ohne Reue und Unrechtsbewußtsein parkte der Ältere schließlich seinen Pkw ein und verweilte bis zum Eintreffen der Beamten an seinem Pkw.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie dem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Außerdem wurde der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell