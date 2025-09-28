Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am 28.09.2025, gegen 00:30 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in die Trierer Straße nach Heusweiler alarmiert. Ein 28-jähriger Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken befuhr dort mit seinem Pkw, im alkoholisierten Zustand, die Trierer Straße in Fahrtrichtung Lebach. In Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle überholte er innerorts einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der Fahrer des überholenden Pkw vollkommen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich dadurch mehrere Meter über die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit einer Gartenmauer, einem Zaun sowie letztendlich mit zwei weiteren, am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass auch der aus dem Raum Saarbrücken stammende 48-jährige Fahrer des weiteren Pkw erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der Fahrer des verursachenden, überholenden Fahrzeugs wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beiden Fahrern der geführten Fahrzeuge wurden Blutproben entnommen. Die Führerscheine wurden jeweils von der Polizei einbehalten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

