PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am 28.09.2025, gegen 00:30 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in die Trierer Straße nach Heusweiler alarmiert. Ein 28-jähriger Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken befuhr dort mit seinem Pkw, im alkoholisierten Zustand, die Trierer Straße in Fahrtrichtung Lebach. In Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle überholte er innerorts einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der Fahrer des überholenden Pkw vollkommen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich dadurch mehrere Meter über die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit einer Gartenmauer, einem Zaun sowie letztendlich mit zwei weiteren, am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass auch der aus dem Raum Saarbrücken stammende 48-jährige Fahrer des weiteren Pkw erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der Fahrer des verursachenden, überholenden Fahrzeugs wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beiden Fahrern der geführten Fahrzeuge wurden Blutproben entnommen. Die Führerscheine wurden jeweils von der Polizei einbehalten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 10:13

    POL-SUL: Trunkenheitsfahrt mit einem Rasentraktor endet auf Polizeidienststelle

    66299 Friedrichsthal - Bildstock (ots) - Am frühen Morgen des 21.09.2025 staunten die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach nicht schlecht, als sie durch zwei Zeugen über einen benzinbetriebenen Rasentraktor in Kenntnis gesetzt wurden, welcher mit drei Personen besetzt durch die Neunkircher Straße in 66299 Friedrichsthal - Bildstock geführt wurde. Der Rasentraktor ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 18:07

    POL-SUL: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Motorradfahrers

    Kleinblittersdorf (ots) - Am 07.09.2025, gegen 10:19 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Übergangsbereich der Landstraßen 105 / 254 (Fechinger Berg) zu einem Angriff von drei Fahrradfahrern auf einen Motorradfahrer. Der 26-jährige Geschädigte aus dem Regionalverband Saarbrücken überholte die drei nebeneinander fahrenden Fahrradfahrer zuvor auf der L 105, wo er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren