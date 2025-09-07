PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Motorradfahrers

Kleinblittersdorf (ots)

Am 07.09.2025, gegen 10:19 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Übergangsbereich der Landstraßen 105 / 254 (Fechinger Berg) zu einem Angriff von drei Fahrradfahrern auf einen Motorradfahrer. Der 26-jährige Geschädigte aus dem Regionalverband Saarbrücken überholte die drei nebeneinander fahrenden Fahrradfahrer zuvor auf der L 105, wo er ihnen per Handzeichen signalisierte, hintereinander zu fahren. Auf dem angrenzenden Parkplatz kam es im weiteren Verlauf zu einem gemeinschaftlichen Angriff von Seiten der Fahrradfahrer auf den Motorradfahrer, in dessen Verlauf ein Angreifer den Geschädigten teilweise festhielt, sodass die beiden anderen Täter ihn mit Schlägen gegen den Oberkörper, Kopfnüssen und unter Nutzung der Fahrräder als Schlagwerkzeug traktierten konnten. Weiterhin wurde das Motorrad des Geschädigten durch die Täter beschädigt.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter über die Ortslage Kleinblittersdorf und passierten dort die Landesgrenze nach Frankreich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Feststellen der flüchtigen männlichen Personen. Bei den mitgeführten Fahrrädern soll es sich um Rennräder der Marke Columbia gehandelt haben. Die Täter seien zwischen 35 und 50 Jahren alt und von schlanker Statur gewesen.

Wer Beobachtungen zu dem Geschehen oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

