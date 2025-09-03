PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannter verletzt Katze mit Luftgewehr

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Nachmittag des 02.09.2025 konnte ein Ehepaar aus der Lortzingstraße im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler ihre Katze jaulend im Keller ihres Wohnhauses vorfinden. Aus Sorge um ihr Tier brachten die Halter ihre Katze zu einer Tierärztin. Bei einer Röntgenuntersuchung der 6 Jahre alten Freigänger-Katze konnten in deren Körper zwei Diabolo-Geschosse eines Luftgewehres festgestellt werden. Die beiden Projektile müssen in den kommenden Tagen im Rahmen eines tierärztlichen Eingriffs operativ entfernt werden. Gegen den noch unbekannten Tierquäler ermittelt die Polizei u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897/9330 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ-DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:57

    POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall in Sulzbach

    Sulzbach/Saar (ots) - Am späten Abend des 22. August 2025 gegen 21:20 Uhr kam in der Sulzbachtalstraße am Ortsausgang Sulzbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein in Richtung Dudweiler fahrender PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dabei frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Fahrzeug in zwei am Fahrbahnrand ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:46

    POL-SUL: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf der A 8

    Quierschied (ots) - Am 09.08.2025, gegen 05:49 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige Pkw-Führerin befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg. Sie geriet im dortigen Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmauer der Baustellenbegrenzung. Aufgrund des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren